Autofahrer hatten die Autobahnpolizei kurz nach 19 Uhr informiert, dass bei der Zufahrt zur Autobahn bei Minimundus in Klagenfurt eine Entenmutter mit ihren sieben Küken herumirre. Die Vogelfamilie war in höchster Lebensgefahr. Die Polizisten machten sich sofort auf die Suche. In der Zwischenzeit konnten zwei engagierte Autofahrer die Entenmutter und sechs Küken über die Betonelemente in Sicherheit bringen. Aber die engagierten Tierretter, Polizisten und Mitarbeiter der Straßenmeisterei wollten auch das siebente Küken nicht aufgeben - und so begann eine 45-minütige Suche nach dem Winzling. Der Aufwand hat sich ausgezahlt. Denn auch der letzte Küken konnte letztendlich gesund aufgefunden werden. Die Entenfamilie wurde kurze Zeit später auf de sicheren Wasser des Wörthersees wieder freigelassen.