„Die Schüler müssen 500 Meter auf der Bundesstraße gehen, während Pkw und Lkw an ihnen vorbeibrausen!“, erklärten die Eltern bei einem Lokalaugenschein mit der „Krone“. Und das ist noch nicht alles! Besonders gefährlich wird’s, wenn die Kinder auf ihrem Weg die Brücke überqueren müssen. Weil diese durch Leitschienen begrenzt ist, bleibt ihnen kein Platz zum Ausweichen. „Ohne Sicherheitseinrichtungen muss man sich hier an den vielen Autos über den Übergang vorbeischlängeln. So kann das nicht weitergehen“, weiß auch der Bürgermeister. Er will deshalb zwei neue Bushaltestellen in Napplach-Ost errichten lassen!