Wäre der 25-Jährige nicht geflüchtet, hätten die Polizisten ihn vielleicht gar nicht bemerkt. Auf jeden Fall gab der St. Veiter Gas, als er auf die Polizeistreife in Grafenstein traf und flüchtete dann sogar noch ein Stück zu Fuß, um sich zu verstecken. Die Polizisten konnten aber in der Zwischenzeit die Identität des Lenkers feststellen und den jungen Mann nach kurzer Zeit noch im Ortsgebiet auffinden. Bei einer freiwilligen Nachschau in dessen Pkw konnte eine geringe Menge Heroin, ein Baseballschläger und ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann, gegen den noch dazu ein aufrechtes Waffenverbot besteht, wird wegen Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz und dem Waffengesetz der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.