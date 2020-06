Lebenslang für den Zweifach-Mord in Wullowitz. Die Geschworenen in Linz entschieden am Freitag nach kurzer Beratung einstimmig. Jamal Ali Ahmad, der am 14. Oktober 2019 Flüchtlingshelfer David H. und Landwirt Franz G. brutal erstochen hat, nahm das Urteil mit starrer Mimik entgegen. Es ist noch nicht rechtskräftig.