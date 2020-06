Während des Shutdowns konnten wir nicht einkaufen gehen, aber auch jetzt herrscht angesichts hoher Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und unklarer Zukunftsaussichten keine Spendierfreude. Folge: Die Österreicher legen so viel auf die hohe Kante wie noch nie. Die so genannte Sparquote steigt heuer auf 13,4 Prozent des verfügbaren Einkommens, obwohl es auf dem Sparbuch ja weiterhin fast keine Zinsen gibt. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren war die Quote halb so hoch.