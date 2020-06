Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Fall Maddie Mordermittlungen gegen den 43-jährigen verurteilten Sexualstraftäter eingeleitet hat, der wegen anderer Sache in Haft sitzt. Der Mann soll zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve gelebt haben. Zum Zeitpunkt des Verschwindes soll er sich in der Nähe des Tatorts befunden haben.