Ein Drittel will bald ein Lokal besuchen

Unterm Strich hat die Hälfte der Österreicher seit der Wiedereröffnung ein Restaurant, Kaffeehaus usw. besucht. Ein weiteres Drittel hat die Absicht, dies demnächst zu tun, so eine Gallup-Umfrage. Ein Grund, warum die Hälfte noch zögert, sind die Einschränkungen (Reservierungspflicht, maximale Gästezahl pro Tisch usw.). „Der Besuch eines Restaurants ist mehr als Nahrungsaufnahme. Man geht in ein Lokal, um Freunde zu treffen und dem Bedürfnis nach Geselligkeit Rechnung zu tragen“, so Gallup-Chefin Andrea Fronaschütz. Das sei aber derzeit nur eingeschränkt möglich.