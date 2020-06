Am 5. Mai gründete sich die Initiative rund um Obmann Franz Fuchsberger. Seither sind die 380-kV-Gegner von „Fairkabeln“ auf rund 5500 Unterstützer angewachsen. Am Donnerstag fand sich jedoch nur ein kleiner Teil der „Fairkabler“ am Residenzplatz bei einer Kundgebung wieder. „Wir haben zusammen Briefe an den Bundeskanzler Sebastian Kurz und Umweltministerin Leonore Gewessler bei der Post aufgegeben“, schilder Fuchsberger. Bei weiteren 4500 Unterschriften will er sein Anliegen bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) vorbringen. „Wir sind noch immer optimistisch und hoffen auf seine Unterstützung.“ Auch sollen „Fairkabeln“-Sektionen in anderen Bezirken entstehen.