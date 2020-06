Vor einer Woche wurde Heimo Pfeifenberger als Grödig-Trainer präsentiert. Für den 53-Jährigen eine Heimkehr – immerhin war er zweimal zuvor am Fuße des Untersbergs engagiert. Salzburgs Ikone ist in der Regionalliga der vierte Ex-Teamspieler auf der Bank. Zuvor waren mit seinem Ex-Austria-Salzburg-Spezi Franz Aigner, dem deutschen Europameister Christian Ziege und Roman Wallner schon drei Männer mit reichlich internationaler Erfahrung in Österreichs dritter Leistungsstufe engagiert. Gesamt kann das Quartett auf die Erfahrung von 147 Länderspielen zurückgreifen.