Die Atombehörde IAEA mit Sitz in Wien schlägt Alarm: Der Iran verweigert Kontrolleuren der Institution den Zutritt zu Orten, an denen Nuklearforschung und Entwicklung betrieben werde. Und das wohl aus gutem Grund: Die Behörde geht davon aus, dass die Islamische Republik verschleiern möchte, dass sie in den vergangenen Monaten seine Uranvorräte ums Achtfache dessen, was nach Vereinbarungen erlaubt sei, aufgestockt hatte.