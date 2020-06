Der Tod George Floyds hat in zahlreichen US-Städten und auch in anderen Ländern Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt über den aktuellen Fall hinaus ausgelöst. „Seid nicht stolz. Erledigt den Job. Am Ende werdet ihr viel besser dastehen“, sagte Trump am Freitag in Washington. „Ruft nach der Nationalgarde. Ruft mich an. (...) Ihr müsst die Straßen beherrschen. Ihr könnt nicht zulassen, was passiert.“