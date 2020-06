Der führerlose Pkw durchbrach in der Folge den Begrenzungszaun des Innsbrucker Flughafens und rollte Richtung Landebahn. So weit kam der Wagen aber dann doch nicht. Er blieb in der Vorfeldwiese stehen. Der verletzte Lenker wurde in die Klinik gebracht, seine Beifahrerin erlitt laut ersten Meldungen einen Schock.