Proteste und Unruhen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd sind auch in den Straßen Miamis allgegenwärtig. Eine Situation, die auch Harald Neuweg beschäftigt: „Unfassbar, was da passiert ist. Ich hoffe, dass jetzt endlich einmal alles aufgedeckt wird und sich was ändert.“ Derartige Fälle von rassistisch angehauchter Polizeibrutalität begleiten den 61-Jährigen nunmehr schon knapp 40 Jahre - seit der sympathische Oberösterreicher aus St. Agatha in die USA ging, um sein Glück als Koch zu versuchen.