Auch am Freitag sind erneut sehr viele Menschen in Wien zusammengekommen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren. Laut einer Schätzung der Polizei nahmen 8500 Menschen an der Kundgebung „#BLACKLIVESMATTERVIENNA“ teil. Zu einer kurzen Störung kam es aufgrund einer Aktion von Rechtsextremen, prompt stimmten die versammelten Demonstrationsteilnehmer lautstark „Nazis raus“-Rufe an. Es kam auch zu einem kurzen Handgemenge. Laut Polizei wurde eine Person leicht verletzt.