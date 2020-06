FPÖ lässt Potenzial liegen

Die FPÖ tritt in 17 Kommunen neu an: In einigen gab es zuletzt starke Ergebnisse, etwa Wettmannstätten, Miesenbach und Halbenrain. Allerdings sind die Blauen in 26 Gemeinden im Gegensatz zu 2015 nicht mehr auf dem Wahlzettel, in gut der Hälfte davon schnitten sie bei den Wahlen 2019 überdurchschnittlich gut ab (etwa in Gabersdorf, St. Johann im Saggautal, Aigen). „Hier lässt man möglicherweise Potenzial liegen“, sagt Wassermann.