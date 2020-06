In Freiheit bandelte er mit einer Oberösterreicherin (26), die in Salzburg lebt, an. Auch ihr tischte er die Lüge über sein vermeintlich wohlhabendes Elternhaus aus. Regelmäßig besuchte sie ihn in Leogang. „Sie haben es sich schon gut gehen lassen und so im Wert von 600 Euro pro Tag konsumiert“, schmunzelt der Geschäftsführer des Hotels. Doch am Donnerstag flog der Betrug auf. „Wir wurden stutzig, weil er mit Überweisung zahlen wollte und die Anzahlung für das Zimmer bis zuletzt schuldig blieb“, erzählt der Hotel-Leiter. Zivilpolizisten rissen den 30-Jährigen daraufhin am Freitagmorgen gegen 10 Uhr aus dem Schlaf. „Die Festnahme des Häftlings war also Zufall“, erklärt Polizeisprecherin Karin Temel. Der Gesamtschaden für das betroffene Hotel beträgt laut der Polizei rund 5000 Euro. Der Häftling wurde in die Justizanstalt-Salzburg überstellt.