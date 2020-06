Sarah Jarosz - World On The Ground

In New York City zu leben war schon einmal lustiger. Zuerst wurde die Stadt wie keine zweite in den USA vom Corona-Virus getroffen, nun brennt sie aufgrund der „Black Lives Matter“-Proteste an allen Ecken und Enden. Kein Wunder, dass sich Sarah Jarosz auf ihrem heiß ersehnten ersten Werk seit vier Jahren in die Beschaulichkeit einer Kleinstadt träumt. „World On The Ground“ handelt in zehn Sanften Folk-Kapiteln grundsätzlich von der Ruhe des Landes, von Wanderern und Tagträumern und von der Leichtigkeit des Seins. Als Pate diente ihr ihre eigene 2.600-Einwohner-Heimat Wimberley in Texas, der sie sich auch nach drei Grammys und bejubelten Konzerten noch immer nahe fühlt. Mit ihren 29 Jahren beweist Jarosz dabei einmal mehr ihr Talent, umfassende Geschichten lebhaft und real zu erzählen, ohne dabei in die Klischeefalle zu stapfen. Vor allem „Hometown“ und „Empty Square“ bleiben auch lange in den Gehörgängen sitzen. Ein akustisches Roadmovie der besonders feinen Sorte. 8/10 Kronen