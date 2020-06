Um Signale zu setzen, dass die Krise die Kunst nicht erstickte, startet der Linzer Galerist Johann Brandstetter in seinem Aktionsraum LINkZ eine hochkarätige Malaktion. Der Wiener Künstler Tomak, der sonst nach Konzepten vorgeht, arbeitet hier in den nächsten Wochen auf Augenhöhe mit 10 Art Brut-Künstlern des Diakoniewerks in Gallneukirchen – mit Abstand und unter Einhaltung der Hygiene-Vorgaben.