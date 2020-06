Er erinnert sich: „Es war eine laue Sommernacht im Jahre 1989 und wir waren zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Wildbichlerstraße in Ebbs gerufen worden. Doktor Hengl war Augenzeuge des Vorfalls, da er gerade von einer Ärztetagung kam. Auf seine Frage, was macht ihr denn, wenn ich jetzt nicht zufällig vorbeigefahren wäre? Antwortete ich, dass am Tag der Notarzthubschrauber komme und am Land der Sprengelarzt mit Notarztausbildung, aber wir im Bereich Kufstein ganz alleine unterwegs wären.“