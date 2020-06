Eine „Winterreise“

Im Musiktheater kann man an zwei Abenden Schuberts Liederzyklus „Winterreise“ mit Bariton und Publikumsliebling Martin Achrainer und Tommaso Lepore erleben, und zwar im Großen Saal des Musiktheaters. Mit dem Ende dieser Saison endet auch die Zeit der aktuellen Mitglieder des Oberösterreichischen Opernstudios in Linz. In einer Matinee mit Gesprächen und viel Musik verabschieden sich die jungen Sänger.

Für alle ab 13 Jahren gibt es zum Abschluss der Spielzeit am 4. und 5. Juli die Vorpremiere „Junger Klassiker – Faust Short Cuts – Goethes Meisterwerk“. Infos: Landestheater Linz