Oper Graz: Endlich wieder Publikum

Leer ist es in der Oper Graz. Freilich nicht ganz so leer wie die letzten 84 Tage. Und doch: Man darf wieder vor Publikum spielen - zum Glück.Die Bühne war ähnlich spärlich besetzt wie der Zuschauerraum an diesem ersten Konzertabend in der Grazer Oper: drei Klaviere, eine Harfe. So ließ man der Musik, vorgetragen vom bekanntermaßen hochwertigen Ensemble, den gebührenden Raum, konnte sich jede Arie entfalten.