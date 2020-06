Traugott, der Professor an der Uni ist, arbeitet dort schon seit einiger Zeit mit einer Forschungsgruppe an medizinischen Anwendungen – „also an der Detektion von Krankheitserregern, DNA und RNA, sprich Viren und Bakterien im Spurenbereich“, erklärt der Wissenschaftler. Expertise, die „Sinsoma“ nun schnell praktisch umsetzte.