Mädchen auch sexuell missbraucht?

Zahra erlitt Verletzungen im Gesicht, Händen, Brustkorb und Beinen - Wunden an den Oberschenkeln bringt die Polizei zudem mit einem sexuellen Übergriff in Verbindung. Im Krankenhaus in Rawalpindi nahe der Hauptstadt Islamabad verloren die Ärzte schließlich den Kampf um ihr Leben. Die Autopsie bestätigte, dass das Mädchen mehrfach in den Bauch getreten und geschlagen wurde. Das Ehepaar wurde verhaftet.