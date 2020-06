In 18 Gemeinden Hoffnung auf Bürgermeister

Kunasek sagte am Freitag in einer Pressekonferenz, man habe das bisher stärkste blaue Gemeinderatswahlen-Ergebnis zu verteidigen: „Über 600 Gemeinderäte und über 100 Gemeindevorstände und in 18 Gemeinden haben wir gute Chancen auf den Bürgermeistersessel. In Feldkirchen bei Graz steht Landesparteisekretär und Vizebürgermeister Stefan Hermann als junger Vater für Kinderbetreuung und -Ausbau.“ In der Oststeiermark setze man in Birkfeld auf Patrick Derler, ebenfalls Vizebürgermeister und im weststeirischen Köflach auf Alois Lipp, sagte Kunasek. „Und in Kindberg im Mürztal tritt mit dem früheren Landeshauptmann-Stellvertreter Leopold Schöggl sozusagen ein älter Kämpfer an,“ schwärmte der blaue Landeschef.