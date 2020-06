Die Young Violets verbesserten sich durch einen klaren 3:0-Sieg auf Rang sechs. Caner Cavlan schockte Blau Weiß Linz und dessen Goalie Nicolas Schmid bei dessem ersten Liga-Saisoneinsatz mit einem platzierten Weitschuss nach vier Minuten. Der Linzer Stammgoalie Ammar Helac, dessen Transfer zur Wiener Austria demnächst vollzogen wird, erlebte auch das 2:0 von Niels Hahn (45.+1) an seiner Heimstätte in spe auf der Ersatzbank sitzend. In der Schlussminute gelang Johannes Handl per Kopf nach einem Eckball noch das 3:0.