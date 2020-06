Mit traditionellen Khata-Schals und Kindertänzen wurde das Team vom Dorf begrüßt. Greif und Co. hatten viel zurückzugeben: Im Tiroler Prutz waren 200 Kilogramm an Spenden zusammengekommen – darunter Stofftiere, Bergschuhe, Lesebrillen, Kleider und vieles mehr. Der Prutzer Dorfarzt Philipp Plangger steuerte Heilsalben bei, hinzu kamen außerdem in Nepal produzierte Anoraks, Schlafsäcke, Mützen, Schultaschen mit Schulmaterial sowie Zahnhygiene-Produkte und Medikamente.