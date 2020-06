Ursprünglich waren für 2020 in Tirol 18 Millionen Euro für Digitalisierungsmaßnahmen veranschlagt. Mit der Konjunkturoffensive 2020 gibt es jetzt weitere 19 Millionen. Wie wichtig Investitionen in die Digitalisierung sind, habe sich durch Corona deutlich gezeigt, betonte am Freitag Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.