Keine Spur von Täter

Doch was war genau passiert? Über Facebook lernten sich die beiden kennen, fanden heraus, dass sie die selben Interessen vertreten und waren Feuer und Flamme füreinander. Der Betrüger gab sich als amerikanischer Chirurg, der im Auftrag der Vereinten Nationen im Irak arbeite, aus. Seine Tochter wohne noch in den USA, er habe aber nicht genug Geld für einen Besuch. Da kam die Linzerin ins Spiel. Sie überwies ihrem „Verehrer“ in fünf Transaktionen binnen kürzester Zeit über 200.000 Euro. Er versprach, das Geld zurückzuzahlen, weil er in Amerika Zugriff auf ein Vermögen von 1,33 Millionen Euro hätte. Von Geld und Täter fehlt aber jetzt jede Spur.