Um die gemeinsame Zeit in den letzten Monaten „sinnvoll“ zu nutzen, haben zwei Frauen einen Familienausflug der ganz anderen Art unternommen. Wie die Polizei jetzt bekannt gab, haben eine 52-Jährige und ihre 29 Jahre alte Tochter bereits im April mehrere Artikel in einer Parfümerie mitgehen lassen. Kein Einzelfall, wie sich mittlerweile herausstellt hat. Mehrmals sollen die Frauen gemeinsam einen Ladendiebstahl begangen haben. Kein gutes Vorbild gaben sie damit auch für die neunjährige Tochter der Jüngeren ab, die bei den Beutezügen stets mit dabei war. Intensive Ermittlungen der Polizei führten nun zur Festnahme des Mutter-Tochter-Duos in Kittsee. Dank der Videoüberwachung in der Filiale einer Parfümerie konnten die Täterinnen ausgeforscht werden. Auf dem Bildmaterial ist ganz klar zu erkennen, wie beide Verdächtigen Parfums, Kosmetika, aber auch diverse Haushaltswaren in ihrer Tasche verschwinden ließen und sich aus dem Staub gemacht hatten, ohne die Waren zu bezahlen.