Gemeinsam mit mehreren Organisationen will Emofonmwan auch in Salzburg gegen Rassismus im Alltag die Stimme erheben. „Rassismus ist kein Problem in den USA, das gibt es leider fast überall“, berichtet sie. Seit sechs Jahren lebt Emofonmwan nun schon in Salzburg. Geboren ist sie in Nigera. „Ich habe mir selbst schon oft anhören müssen, dass ich zurück nach Afrika gehen soll, weil uns hier niemand will“, berichtet die junge Frau. Gerade deshalb will sie sich umso mehr für Gleichberechtigung einsetzen. „Die zukünftigen Generationen dürfen nicht die gleichen Fehler machen wie die der Gegenwart“, betont sie.