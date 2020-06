„All You Need Is . . .“ ist eine musikalische Liebeserklärung an das Leben in all seiner Diversität. Fotograf Brandon Stanton erzählt darin die einzigartigen Geschichten von normalen Menschen, die er auf New Yorks Straßen getroffen hat. Sophie Mefan bewegten die Portraits voll Ehrlichkeit und Tiefe zu einem musikalischen Reigen, in welchem sie in verschiedene Rollen schlüpft.