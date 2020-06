Gute Nachrichten inmitten einer so schwierigen Zeit: Für die 90 Mitarbeiter starke Sonnenschutz-Sparte des in die Pleite gerutschten Fensterherstellers Wick konnte ein Käufer gefunden werden. Der Fortbestand des Firmen-Teils soll so am Standort Vorchdorf langfristig gesichert sein.