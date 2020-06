„Anfragen sind enorm gestiegen“

„Wir nehmen die Situation aber als Chance wahr“, betont die Mühlviertlerin. Mit Hotels und Gemeinden wird nun die Werbetrommel so gerührt, dass Gäste länger in einem Betrieb bleiben und nicht wie vor der Corona-Zeit jeden Tag neue Zimmer in einem anderen Betrieb beziehen. „Die Anfragen sind enorm gestiegen“, stellt Riffert fest, „die Sehnsucht nach draußen ist groß“. Wander- und Rad-Karten, sowie Ausflugsziele sind gefragt. „Die Leute waren eingesperrt und wollen nun in die Natur“, so Riffert.