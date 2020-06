Er meint: „Es wäre ein starkes Zeichen, gezeigt zu bekommen, dass man okay ist, egal, wer man ist oder wen man liebt!“ Gleichzeitig könne man so auch die notwendige Aufmerksamkeit herstellen, meint der Jungpolitiker weiter und verweist auf aktuelle Studienergebnisse die zeigen, dass es auch in Österreich immer noch derartige Zeichen braucht. “In der Schule oder am Arbeitsplatz offen über sein Privatleben zu reden oder sich beim Spaziergang durch die Stadt an der Hand zu halten sind immer noch keine Selbstverständlichkeit, da man Anfeindungen oder negative Konsequenzen befürchtet", analysiert er die Studienergebnisse.