Der grauenvolle Tod einer trächtigen Elefantendame in Indien hat am Donnerstag international für Schlagzeilen gesorgt (siehe auch Video oben): Das Tier war wegen einer mit Böllern gefüllten Ananas gestorben. Nun konnte ein Mann festgenommen werden, der im Verdacht steht, in den Elefanten-Tod verwickelt zu sein. Und es gebe noch weitere Verdächtige, wie der Waldminister des Bundesstaates Kerala am Freitag sagte.