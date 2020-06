Wien macht es bereits, auch St. Pölten zog nach: Nach deren Vorbild wollte die SP in Amstetten allen Bürgern einen Konsumationsgutschein in der Höhe von 20 Euro für die ansässigen Wirte spendieren. Das sollte für mehr Umsatz sorgen und gleichzeitig die Börseln der Besucher schonen. „Es wäre auch eine gute Möglichkeit gewesen, sich bei den Einwohnern für die Disziplin während dieser schwierigen Zeit zu bedanken“, begründete Vizebürgermeister Gerhard Riegler. Doch es kam nicht so weit, der Antrag wurde etwa von der regierenden Volkspartei abgelehnt, die auf Fördermaßnahmen von Land und Bund verwies. Man wolle das Geld nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilen, heißt es auch von den Grünen. Man wolle lieber gezielte Hilfe für jene, die es wirklich brauchen, als eine kleine Summe für alle.