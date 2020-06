Zusätzlich haben auch zwei namhafte russische Spieler zugesagt: Mit Andrej Rublew und Karen Chatschanow kommen auch die Nummer 14 und 15 im aktuell eingefrorenen ATP-Ranking in die Gamsstadt. In Kitz werden also fünf Spieler aus den Top 15 antreten. Hinzu kommt der starke Kroate Borna Coric (ATP-33.) und Thiems bester Freund, Dennis Novak, der für einen zweiten Österreicher-Beitrag sorgen wird.