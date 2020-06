Zu mehrjährigen Haftstrafen sind am Freitag eine 22-jährige Wienerin und zwei Freunde verurteilt worden, weil sie den Vater der jungen Frau im Dezember 2019 überfallen und fast 29.000 Euro erbeutet hatten. Der Betreiber eines Lokals in der Innenstadt führte regelmäßig eine riesige Geldsumme in seinem Auto mit. Das wusste die 22-Jährige, die den Überfall in Auftrag gab.