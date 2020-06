Vom Waldseilgarten zur Rodelbahn

“Was kannst du eigentlich alles?„, fragte Rod den Jungen, der entgegnete: “Fast alles!„ - “Das ist gut. Dann fliegen wir jetzt auf den Alleskönnerberg.„ Am Fieberbrunner Hausberg trippelten sie auf dem kniffligen Waldseilgarten, wandelten am Klettersteig und rodelten auf Bergbahnen. Erschöpft setzten sie sich zum Wildseelodersee und genossen die Aussicht. Schäfchen zählend, waren die beiden beinahe schon im Traumland, doch plötzlich unterbrach sie eine Stimme: “Woher kimmschn ihr?„ Rod und Martin sahen sich verdutzt an. “Seids terrisch? Was machts ihr hier? Wollts des Murmelen sehn?„ - “Die haben wir schon in Heiligenblut in Kärnten getroffen„, erzählte Rod Elbahn. “Mei, schian! I bin Hons. Hobsch es Lust auf ane Kaspressknedl?„ Der Adler und Martin waren sofort begeistert.