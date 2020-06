Verdächtiger fantasierte in Chat über Missbrauch

„Der Spiegel“ berichtete unterdessen, der im Fall Maddie Verdächtige habe in einem Chat über die Entführung und den sexuellen Missbrauch eines Kindes fantasiert. Das gehe aus dem deutschen Magazin vorliegenden Ermittlungsunterlagen hervor. Er wolle „etwas Kleines einfangen und tagelang benutzen“, schrieb der Mann demnach im September 2013 in dem Chat an einen Bekannten. Auf dessen Einwand, dass das gefährlich sei, entgegnete er: „Och, wenn die Beweise hinterher vernichtet werden.“ Auch der „Spiegel“ erwähnte die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden der fünfjährigen Inga. Der Braunschweiger Verteidiger des Verdächtigen habe eine Anfrage des Magazins zu den Vorwürfen unbeantwortet gelassen.