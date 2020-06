Ein Drogenlenker ohne Führerschein ist in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit gestohlenen Kennzeichen an seinem Fahrzeug vor der Polizei geflüchtet. Dabei gefährdete der 29-Jährige einen Beamten, der vor dem Auto zur Seite springen musste. Außerdem bespuckte er nach der Festnahme einen Polizisten und behauptete, an Hepatitis-C erkrankt zu sein.