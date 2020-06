Rund ein Monat nach der ersten Lockerung der Ausgangssperre am 4. Mai zieht Italien eine positive Bilanz über die ergriffenen Maßnahmen. Am Donnerstag wurden nur mehr 177 Infektionsfälle gemeldet, das sind die Hälfte gegenüber Mittwoch. In acht Regionen des Landes, darunter Trentino Südtirol, gab es in den letzten 24 Stunden keine neuen Ansteckungen.