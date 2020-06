Stichprobenartige Kontrollen geplant

„Bei mehreren Anfragen, die selbe Fläche zum selben Tag und gleicher Uhrzeit zu nutzen, behalten sich die Österreichischen Bundesgärten vor, Anfragen auch abweisen zu dürfen, es gilt das ‘first come, first serve‘ Prinzip“, so die Aussendung. Es sind auch stichprobenartige Kontrollen geplant.