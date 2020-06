Am stärksten betroffen von der Klima-Krise sind genauso wie durch Covid-19 Krise ältere Menschen und Leute mit Vorerkrankungen, gab Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zu bedenken. Während man die Corona-Krise mit Ausdauer, konsequenten Maßnahmen und schließlich Impfstoffen in den Griff bekommen könne, würde die Klimakrise zum Dauerzustand. Sie sei auch während der Corona-Krise fortgeschritten: Es gab einen der trockensten Frühlinge in Österreich, der Neusiedlersee ist auf Rekord-Tiefstand und die Sommer werden immer heißer, so die Klimaschutzministerin.