Tomorrowland: Festival wird erstmals digital

Tomorrowland nutzt Technologien der Extraklasse in den Bereichen 3D, Videoproduktion, Gaming und Spezialeffekte, um die acht verschiedenen Bühnen mit herausragendem Line-Up der wichtigsten Dance Acts zu präsentieren. Die Acts werden brandneues Material vorstellen, auf welches man exklusiv an dem Festival-Wochenende unter tomorrowland.com zugreifen kann. Das Line-Up wird am Montag, dem 15 Juni, bekanntgegeben und die Tages- und Wochenendtickets gehen ab Donnerstag, dem 18. Juni, auf tomorrowland.com in den Vorverkauf.