Die Zahl der aktiv Erkankten stieg in den vergangenen 24 Stunden leicht an: 326 Menschen sind an Covid-19 erkrankt. Derzeit befinden sich 76 Menschen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in Spitalsbehandlung. Das sind um elf weniger als noch am Vortag. 20 der Patienten liegen auf der Intensivstation, das sind um zwei weniger als am Donnerstag.