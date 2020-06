Deutsch: Hilfen kommen nicht an oder sind nur Almosen

“Das Arbeitslosengeld wird nicht erhöht, die Armut weiter verschärft und die Unternehmen werden im Regen stehen gelassen“, lässt Deutsch kein gutes Haar an der Arbeit der türkis-grünen Regierung. Vor allem die „hohen bürokratischen Hürden“ sind der SPÖ ein Dorn im Auge. Statt rascher Hilfe in ausreichender Höhe zu bekommen, müssen sich die Menschen „mit Bürokratiemonstern herumschlagen und komplizierte Formulare mit zweistelliger Seitenanzahl ausfüllen, um bestenfalls mit ein paar hundert Euro abgespeist zu werden“, so Deutsch.