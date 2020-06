Zwei tote Hunde in Plastiksäcken, 24 weitere Tiere in absoluter Dunkelheit in einem Container gehalten, alles voller Fliegen: Eigentlich waren die Behörden wegen einer gemeldeten „Geruchsbelästigung“ und ständigem Hundegebell zu einem Haus eines 40-jährigen Oststeirers in Anger gerufen worden, aufgedeckt haben sie allerdings Tierhaltung unter miserablen Umständen.