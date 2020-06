„I love Daddy“ Schnuller von MAM zu gewinnen

Am 14. Juni feiern wir in ganz Österreich den Vatertag. Für alle, die noch ein Geschenk für den ersten Mann im Leben suchen oder den ersten Vatertag für frisch gebackene Papas zu etwas ganz Besonderem machen möchten, ist der „I Love Daddy“-Schnuller der Wiener Babyartikelmarke MAM die passende Idee. Das neue Design der „I love daddy“ Schnuller gibt es in den Farben Rosa und Blau und damit man Väter ganz besonders zeigen kann, wie lieb man sie hat, sorgt der zweite Schnuller des Doppelpacks mit Herzmotiv für das gewisse Extra.