Bereits 34.000 Corona-Tote

Brasilien ist eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. Mit 34.000 Corona-Toten hat das südamerikanische Land die dritthöchste Opferzahl weltweit. Der 28-jährige Neymar hat sich angesichts der Pandemie in seine Luxusvilla in Mangaratiba in der Nähe von Rio de Janeiro zurückgezogen. Der Brasilianer hält mit einer Transferzahlung von 222 Millionen Euro den Rekord als teuerster Fußballer der Welt.